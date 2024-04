Leo Avent vibra com 2 milhões de acessos em vídeo no Instagram

Com mais de 500 mil seguidores no Instagram, Leo Avent vem viralizando pela rede social com seus conteúdos sobre empreendimento e construção de casas de alto padrão. Conhecido entre os internautas por ter a honestidade como um lema, o influenciador comenta seu sucesso.

“Não existe um método infalível para se tornar viral nas redes sociais. Alguns dos maiores sucessos são resultados de pura sorte, enquanto outros são cuidadosamente elaborados. No meu caso, foi trabalho e força de vontade”, conta o criador de conteúdo, que ajuda seus seguidores a crescer financeiramente.

“Todo esse tempo criando conteúdo no Instagram, interagindo com os meus seguidores e aprendendo os truques do ofício me ensinaram uma coisa: não existe realmente uma única fórmula mágica para tornar uma pessoa bombada na web. Na minha experiência, é importante criar conteúdo que agregue valor ao público, seja na forma de conhecimento, aprendizagem ou entretenimento”, acrescenta.

De acordo com Leo Avent, sua criação foi bastante humilde, mas conseguiu driblar as dificuldades e dar a volta por cima quando decidiu se dedicar, de vez, no mundo da construção.

“Vim de família pobre, bem pobre e trabalhei desde criança. Já fui lavador de carro, servente de pedreiro, vendedor, trabalhei em diversos lugares. Depois, juntei dinheiro para dar entrada em minha casa e levei um golpe, mas mesmo assim não desisti. Decidi construir do zero minha própria casa junto com minha esposa, e metendo a cara na construção me especializei e me tornei o melhor construtor de casas de alto padrão de Sorocaba”, revela.