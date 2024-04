Heleninha Repertório: Da novela Renascer à série na Nickelodeon

Helena Bougleux, conhecida como Heleninha Repertório, participou da novela "Renascer", interpretando a personagem Zinha. Atualmente, a atriz mirim de 10 anos está na série "O Menino Mais Rico do Mundo", da Nickelodeon, onde interpreta Tina. A produção é exibida de segunda a sexta-feira no canal pago.

Sobre sua experiência em "Renascer", Heleninha compartilhou: “Uma das coisas que mais amei da minha personagem ZINHA, na novela Renascer, foi aprender o sotaque de Ilhéus (BA), com as aulas de prosódia, acho muito linda a maneira como eles falam”.

Também destacou a preparação de elenco e a emoção de contracenar com novos colegas: “Minha primeira novela, já poder aprender tanto, foi demais. Eu tive uma preparação de elenco, perfeita. Amei contracenar com o Caíque Ivo, que eu não conhecia, mas nos tornamos amigos".

A série "O Menino Mais Rico do Mundo" é um sucesso entre o público infantil, explorando temas relacionados à infância e às aventuras de seus personagens. Transmitida pela Nickelodeon, a série proporciona entretenimento e diversão para crianças de todas as idades.

Sobre Heleninha:



Helena Bougleux, conhecida como Heleninha Repertório, tem 10 anos e nasceu no Rio de Janeiro. Desde cedo, demonstrou paixão pela música e começou a falar aos 7 meses. Aos 4 anos, com ajuda dos pais, criou sua própria rede social, que hoje soma mais de 150 mil seguidores, compartilhando seu talento para cantar, dançar, dublar e interpretar. Em 2024 estreou na novela "Renascer" e atualmente está na série "O Menino Mais Rico do Mundo" da Nickelodeon, interpretando a personagem Tina. A atriz mirim segue estudando e se preparando para novos projetos na televisão.