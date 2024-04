Vivi Wanderley diz o que acha do romance de Juliano Floss e Marina Sena

Nesta quinta-feira (26), a influenciadora Vivi Wanderley, promoveu uma grande festa para comemorar seus 23 anos. Contudo, veio à tona que a cantora Marina Sena e o seu ex, Juliano Floss, estão vivendo um romance e opinou sobre o assunto durante o evento.

Em uma conversa com a revista Quem, ela foi questionada sobre o que acha sobre a sua amiga, Marina Sena estar com Juliano Floss. "Eu acho que não cabe a mim me posicionar em relações, porque é uma coisa que não faz mais parte da minha vida. Eu acho que eu posso falar mais sobre mim, sobre essa nova fase", disparou a influenciadora.

Entretanto, agora os fãs entenderam o motivo de Vivi ter parado de seguir a cantora nas redes sociais. Vale ressaltar que Juliano Floss e Marina Sena se conheceram em junho de 2023, durante uma viagem com Anitta, Juliette, Jade Picon e Duda Beat.

Pouco tempo depois, a cantora terminou o namoro de dois anos com Iuri Rio Branco. Cinco meses depois, Juliano e Vivi também anunciaram o fim do relacionamento e desde então circularam informações que os dois estavam vivendo um affair.

Até que nesta quinta-feira (25), viralizou uma foto de vários artistas juntos. João Guilherme e Bruna Marquezine apareciam abraçados ao lado de amigos e levantou rumores de affair entre os dois. Juliano e Marina também estão presentes na foto. Em seguida, o colunista Lucas Pasin confirmou que os dois estão vivendo um romance que se encaminha para um namoro.