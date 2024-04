Cantor Douglas Ranngel grava projeto acústico na Cabana

Projeto intimista e bem natural, o cantor Douglas Ranngel trás músicas inéditas nesse novo projeto intitulado “ Acústico Na Cabana” gravado em Brasília DF na Cabana Ypê dirigido por Rodrigo Pinheiro (Diretor de Vídeo) e produzido por Paulinho Rangel (Diretor Musical) esse projeto conta com 4 canções que serão lançadas todas as quintas as 20h no canal do YouTube do cantor.



Trazendo romantismo e com músicas de autoria o cantor Douglas Ranngel fala de seu entusiasmo com esse projeto e alegria de gravar em um lugar diferente e com uma magia incrível que combina com um bom Vinho do restaurante mais romântico de Brasília (Verona).