Influenciadora Adelize Cozer fala sobre autoestima e críticas ao seu corpo

Se no passado a empresária e influenciadora Adelize Cozer tinha problemas com autoaceitação, hoje a capixaba compartilha para os seus mais de 250 mil seguidores no seu perfil do Instagram a sua boa relação com a sua autoestima.

“Eu amo meu corpo, posso nem sempre estar de bem com ele, mas no final eu sempre agradeço por ser exatamente como sou. A auto exigência e a busca por padrões que consideramos para nós muitas vezes nos sabotam, por vezes não conseguia enxergar que eu estava ótima e me torturava, me sentia insatisfeita, porque sempre quero ser uma versão melhor de mim mesma”, contou.

“Hoje me sinto mais madura a entender que as nossas singularidades nos tornam únicas e aprendi a respeitar os processos”, continuou.

Adelize também falou sobre como lidar com os comentários maldosos nas redes sociais e revelou bloquear alguns haters

“Hoje não me importo mais. As pessoas gastam muito seu tempo como juízes da vida alheia. Ter sua opinião é sempre válido, mas diminuir os outros não. Quando deparo com esse comentários às vezes apenas bloqueio e sigo a vida”, contou.

A capixaba também aproveitou para dar uma dica para as mulheres que estão enfrentando problemas com o corpo

“Eu enxergo que o segredo para melhorar a autoestima é praticar o autoconhecimento e o amor próprio. Muitas vezes ficamos tão tocadas no outro e esquecemos da gente”, finalizou.

