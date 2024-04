Com "Lobo Mau (Vilão)", banda QuatroK estreia nas plataformas de música

A espera chegou ao fim! Ansiosos para as novidades da banda QuatroK, os fãs puderam acompanhar o lançamento de “Lobo Mau (Vilão)”, primeiro single oficial do quarteto, que já está disponível nas plataformas de música e conta com um clipe exclusivo no Youtube da banda.

Marcando o início de uma jornada emocionante e cheia de promessas para os membros Henrique Bonadio, Theo Medon, Pedro Miranda e Lucca Omura, o lançamento representa a realização do sonho compartilhado entre estes quatro amigos. A música relata a história de um garoto que se livrou de um romance sem futuro e decidiu curtir a vida, recebendo o apoio dos amigos. No videoclipe, que conta com a participação especial da atriz Sophia Marie, é possível perceber o clima de união e amizade entre o quarteto, que abraça o momento ruim de um amigo e faz de tudo para animá-lo.

Com uma bagagem musical que remonta aos seus oito anos de idade, o guitarrista e vocalista Henrique Bonadio traz para a canção suas referências e paixões, resultando em uma composição que reflete não apenas seu talento, mas também a harmonia e energia contagiante compartilhada com os membros da QuatroK. “Estar com essa galera é algo muito mágico, porque nossa energia deu match. Estou muito animado com tudo o que está por vir”, conta ele.

Já para o vocalista Theo Medon, o lançamento vem para coroar um período de trabalho árduo, repleto de desafios e reviravoltas ao longo do caminho. “Nos empenhamos ao máximo para esse momento acontecer! Estamos muito felizes com o acolhimento do público e ver o fruto desse trabalho e esforço finalmente saindo do papel me dá um sentimento de gratidão muito grande”, declara Théo.

Entre os ensaios e gravações, não faltaram momentos de descontração e brincadeiras, mas quando chegava a hora de trabalhar, a concentração e determinação dos membros da banda eram incomparáveis. “Foram processos muito legais, e também experiências muito especiais, que particularmente é a realização de um sonho, poder gravar em um estúdio, e lançar em todas as plataformas digitais”, reflete o baterista Lucca. Feliz e grato pelos bons frutos da banda, Pedro Miranda também reconhece o lançamento como um marco significativo em sua vida e carreira. “É um passo muito importante para minha vida e carreira, acredito que de todos os outros meninos também! O que nos une é música e queremos que outras pessoas possam se conectar com as nossas”, afirma ele.

A produção de “Lobo Mau (Vilão)” envolve a criatividade dos membros da Quatro K e a orientação e talento dos produtores Túlio Airold e Victor Amaral. Com uma mistura de talento, dedicação e amizade, a banda está pronta para deixar sua marca no cenário musical e promete emocionar e inspirar seus fãs de todas as partes.