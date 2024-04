Natália Deodato vence concurso de influenciadores em alto mar

Natália Deodato está sorrindo à toa, após ganhar um concurso disputado por influenciadores digitais, a bordo de um cruzeiro. A ex-BBB entrou numa competição, cujo prêmio era se tornar o novo rosto da campanha de uma famosa marca de óculos (Chilli Beans), que já tem Cauã Reymond e Patrícia Ramos como garotos-propaganda.



“Eles lançaram o desafio Superdose, que contou com mais de 160 influenciadores disputando uma premiação. Tinham mais de seis opções de cenário, e eu escolhi o astro do Pop, Michael Jackson, tem tudo haver com minha história e fiz meu conteúdo baseado nele. O meu conteúdo foi selecionado como o melhor de influência, e como ganhadora, eu vou estampar a campanha da Chilli Beans ao lado da Patrícia Ramos e do Cauã Reymond. Ou seja, vou ser a nova carinha da Chilli Beans”, vibra Natália Deodato.

A ex-BBB ainda revela mais detalhes sobre a competição. “O concurso foi lançado dentro do navio e tivemos apenas 6 horas pra produzir esse conteúdo. Teve muito conteúdo bom mas eles queriam não apenas a melhor edição e produção, eles queriam história! O Foi bem desafiador”, assume a influenciadora digital.