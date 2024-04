Léo Santana fala sobre expectativa para show em Dublin

Após passar férias na África do Sul ao lado da esposa Lore Improta, Léo Santana já está pronto para retomar sua agenda. O GG da Bahia vai desembarcar nesta terça-feira em Dublin, na Irlanda. À convite da Green Group Events, o cantor promete levar o público brasileiro à loucura ao subir no palco do National Stadium para apresentar os maiores sucessos de sua carreira.

“Estou muito feliz em poder me apresentar em Dublin e levar um pouco da Bahia e do Brasil para os irlandeses e principalmente, para os brasileiros poderem matar a saudade de casa. Preparei um repertório especial, com os maiores sucessos da minha carreira e tenho certeza que vai ser um encontro massa", disse Léo Santana.

Nessa turnê europeia, o GG vai cantar "Posturado e Calmo", "Golzinho Vermelho", "Zona de Perigo", "Santinha" e "Contatinho" e, seu hit mais recentes, "Perna Bamba". Seu objetivo é reunir os brasileiros que vivem no exterior e conquistar novos públicos.

Após apresentação em Dublin, Léo Santana se apresentará em Ibiza, na Espanha, no WS Weekend (festa de Wesley Safadão), no dia 2 de maio, Lisboa, seguindo para Zurique (Suíça) e Londres (Inglaterra), nos dias 4 e 5 de maio, respectivamente.