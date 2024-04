Simone Mendes é a primeira sertaneja a cantar no Rock In Rio

Com feitos históricos na carreira solo, e com sucessos como “Erro Gostoso”, que foi premiada em 2023 como Sertanejo do Ano e Hit do Ano, no Prêmio Multishow e Música do Ano, no Melhores do Ano de 2023, “Dois Tristes”, do mais recente projeto “Cantando Sua História”, Simone Mendes torna-se a primeira cantora sertaneja confirmada no mais tradicional evento de música do país, o Rock In Rio.

Criado por Roberto Medina em 1985, o Rock in Rio a cada edição tem buscado diversificar os estilos musicais nos dias de evento, procurando satisfazer os fãs dos mais diversos estilos musicais durante o período de apresentações e o dia 21 de setembro no evento será uma comemoração com shows especiais dos artistas e ritmos do país.

Além da versão nacional, o Rock in Rio também ganhou edições em outros países do mundo, como Portugal, Espanha e Estados Unidos nos últimos anos, marcando a expansão da marca em outras nações.

Com quase 12 milhões de ouvintes mensais no Spotify, Simone Mendes é uma das artistas mais ouvidas do país e já ultrapassa a marca de 5 milhões de inscritos no YouTube, onde acumula mais de 640 milhões de acessos.

Simone não esconde a felicidade em participar do Rock in Rio. “Para mim é um presente muito especial que a vida está me dando, de poder fazer parte do maior festival do Brasil, que é o Rock in Rio, é uma emoção sem tamanho. Estou muito feliz e grata por tudo que Deus vem me dando e prometo viver todos os momentos dentro desse festival como os melhores da minha vida”, comenta.