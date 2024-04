Davi Kneip se torna empresário musical e aposta em funkeiros de BH em ascensão

Davi Kneip aumentou suas funções no mundo da música. Além de DJ, cantor e produtor musical, o funkeiro passou a empresariar jovens talentos de Belo Horizonte. Os dois primeiros a assinarem com o dono do hit "SentaDONA" são DJ Biel Prado e DJ WV.



"Com muito orgulho, iniciamos uma nova fase @kneipprodutora + @onemusicofc com muito trabalho e planejamento ! Lhes apresento dois nomes de muito talento e referência no Funk de BH @djbielprado e @dj_wvofc ! Sejam bem vindos", anunciou no Instagram.

Davi explicou a nova empreitada. "Eu sou ligado no 220. Além de prospectar minha carreira, agora eu também quero prospectar a carreira dos outros. Usar o network que eu fiz a favor de artistas que estiverem comigo", começa ele.

O mineiro não pensa em ter dezenas de agenciados. "Não penso em trabalhar com muitos artistas. Só os que estão em ascensão que eu vejo que têm potencial, capacidade, que acredite nas mesmas coisas que eu, que tenha um propósito de vida bacana. Os dois primeiros são de BH. O funk de BH tá muito em alta no mercado, e eu sei que todo mundo tá dando muita atenção", finaliza.