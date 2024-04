Lis Luciddi, de "A Infância de Romeu e Julieta", vira curadora de festival de cinema

Ela, que está atualmente no ar na pele da Telma, na trama A Infância de Romeu e Julieta, do SBT, acaba de receber o convite oficial da I Mostra Internacional Calafrios de Filmes Fantásticos e de Horror de Olinda - PE, idealizado por Wilton Clau.

O cineasta, programador e produtor executivo da Mostra, Lula Magalhães, conhece de perto o talento da atriz baiana, uma vez que já contou com a atuação de Lis em alguns dos seus filmes. "Lis é uma atriz fenomenal e uma artista de muito critério e bom gosto. Vai ser de grande valia para a mostra tê-la à frente da avaliação dos filmes a serem escolhidos", diz Lula.

"Atuar sob os olhos de Lula e Wilton em Pernambuco foi uma delícia de experiência. Um convite desses demonstra a confiança que conquistei da parte deles com o trabalho que desenvolvi. Só tenho agora que agradecer e dar o meu melhor", declara Lis.

A mostra foi contemplada pela Lei Paulo Gustavo 2023 e premiará filmes nacionais e internacionais. As inscrições começam em abril.

Sobre Lis

Com formação em Direito e uma carreira teatral desde 1997, Lis Luciddi acumula cinco prêmios de melhor atriz, incluindo alguns internacionais, por seu trabalho em filmes como "Baby Trap" e "O Conto da Perda". Sua presença na plataforma Prime Video já é reconhecida por sua atuação como Luiza Aparecyda na série "Insustentáveis". Além da atuação, Lis também se destaca como cantora, dançarina e pianista.

Na área audiovisual, Lis participou de séries como "Selva Corporativa" (TV Globo), "Ó Paí, ó" (Rede Globo), "Poder Paralelo" e "The Love School" (TV Record). Ela também atuou como protagonista na série "Insustentáveis", disputando o papel com 200 atrizes de todo o Brasil. Lis está presente em longas como "Rodavlas Ed Lavanrac" (Giovani Almeida), "Qualquer Gato Vira-Lata 2" (Roberto Santucci), "Loop" (Bruno Bini), "O Homem Cordial" (Iberê Carvalho), "O Anel de Eva" (Duflair Barradas) e "Jewel Thieves" (Brian Nesbit, Colorado, EUA). Além disso, possui seu próprio canal na web, o 'Nós Encena', onde atua, escreve, dirige e edita roteiros de esquetes de humor em parceria com o ator Felipe Tanure.

Apesar de ter recebido convites para atuar em longas nos Estados Unidos, a pandemia trouxe desaceleração aos projetos, mantendo Lis em solo brasileiro. Sobrinha-neta da renomada atriz Daisy Lúcidi (1929-2020), Lis enfrenta os últimos meses de exibição de "A Infância de Romeu e Julieta" e aguarda ansiosamente o lançamento na Record da série de Ajax Camacho, "Ameaça Invisível".

Gravada pelos próprios atores em suas casas durante a pandemia, a série está em fase final de edição e promete ser um marco no estilo dramático. Lis destaca a diferença entre sua personagem Telma e Mirela, fisioterapeuta em "Ameaça Invisível", ressaltando a tensão e o drama presentes na nova produção.







< >