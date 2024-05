Aos 11 anos, modelo brasileira Luciana Barros ganha prêmio no WFFA em Dubai

Considerado o Oscar da moda do Oriente Médio. A premiação ocorreu no último domingo (28) em Dubai, nos Emirados Árabes, e contou com a presença de grandes personalidades de diversas partes do mundo. O evento também premiou estilistas e outras personalidades da indústria fashion.

Nascida em Salvador, na Bahia, Luciana começou a desfilar aos 4 anos de idade e desde então demonstrou habilidade e uma forte conexão com as passarelas, conquistando cada vez mais espaço na indústria da moda. Ela já participou de diversos desfiles no Brasil, Dubai e na última temporada desfilou na Semana de Moda de Milão, além de ter sido selecionada algumas vezes para o Kids Model International.

Atualmente, Luciana reside na Europa com sua mãe. Elas vivem em Milão, na Itália, onde a modelo está focada na internacionalização de sua carreira e também aos estudos. Ela é bilíngue e tem como inspiração as ubermodel Gisele Bündchen.

