DJ Carol Favaro abre show de Manu Bahtidão em Nova York e se encontra com a artista

A DJ Carol Favaro brilhou no Circuito Newark, em Nova York, abrindo o show da cantora Manu Bahtidão com o “Baile da Carol”. O evento, que aconteceu no Robert Treat Hotel, celebrou a cultura brasileira em grande estilo, com muita música, dança e energia.

Carol, que reside em Orlando, Flórida, mas vem conquistando cada vez mais espaço na cena musical dos Estados Unidos, se emocionou com o convite para participar do show. "Foi uma honra imensa ser convidada para tocar em Nova York, ainda mais em um show da Manu, que é um artista que carrega a cultura do Brasil para onde vai" comenta a DJ. "E abrir o show para uma das cantoras mais populares do momento, dividindo o palco com ela, foi ainda mais especial.", finaliza.

O Circuito Newark é conhecido por reunir artistas brasileiros em Nova York para celebrar a cultura do país. A edição de abril contou com a presença de Manu Bahtidão, DJ Carol e outros artistas. Nos bastidores, a DJ paulista ainda teve a honra de se encontrar com Manu, antes do show da artista.

