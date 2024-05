Casali e Jerry Smith gravam feat em São Paulo

As batidas dançantes de Casali, juntamente com sua voz doce, vão ganhar o incremento de um dos principais nomes do funk na atualidade. A cantora baiana fechou uma parceria com Jerry Smith e juntos gravaram duas canções, que em breve serão lançadas em todas as plataformas digitais.

As gravações foram realizadas nos estúdios da produtora GR6, em São Paulo, no último dia 29 de abril, e revelou uma sintonia contagiante entre os artistas. "Tudo fluiu muito, energia incrível no estúdio. Estou muito ansiosa para soltar as músicas, eu amei demais a experiência", declara Casali. "O Jerry é sensacional", completa.

As canções, que seguem a marca da carreira da artista baiana e misturam ritmos como brega-funk, trap e funk, serão acompanhadas de um making of, que mostra os bastidores da produção. "Preferimos fazer algo natural, com os bastidores da gravação e um pouco diferentes dos clipes já lançados".

Conheça Casali

Nascida em Salvador, Casali cresceu acostumada a cantar na igreja e em musicais infantis. Na pandemia, passou a enxergar a música como uma possível carreira, quando começou a compartilhar vídeos cantando. Em pouco tempo, a jovem artista foi ganhando seguidores e sendo incentivada a investir na carreira de cantora. Hoje, Casali apresenta um show com muita dança, música e discotecagem, fazendo o público vibrar nas suas músicas, com muito pop, funk, um mix de afrobeat e muito tempero baiano.

No repertório, reúne canções de sucesso, de diferentes artistas, incluindo as músicas do novo EP Indomável. Em destaque, o hit "Oi BB" com quase 400 mil visualizações no clipe oficial, no YouTube. "Vai Ter Que Levar", "Chega Dá Raiva" e "Vou Te Viciar" complementam o disco de trabalho.

Casali ainda se destaca em números nas plataformas digitais, com mais de 300 mil players no Spotify e 133 mil seguidores em seu perfil oficial do Instagram.







