Wallentina Bomfim faz sua estreia na novela "A Caverna Encantada" do SBT

Wallentina Bomfim, uma nova promessa da televisão brasileira, compartilhou com seus fãs e seguidores sua alegria ao ser aprovada para sua primeira novela na TV. Aos dez anos, a atriz mirim vai fazer parte do elenco de "A Caverna Encantada", produção do SBT que promete encantar crianças e famílias de todo o país.

Wallentina revela que interpretará o papel de Manu, uma personagem muito animada: "Minha expectativa da novela é que vai ser incrível, que todo mundo vai gostar e que vai ser, assim, maravilhosa".

A atriz também aproveita para compartilhar um pouco de sua trajetória e experiência no mundo do entretenimento. Com participações em musicais como "Frozen", "O Rei Leão" e "A Nova Onda do Imperador", além de "Hairspray", Valentina já demonstrou seu talento e versatilidade nos palcos.

Além disso, Wallentina destaca outras atrizes mirins talentosas que também começaram suas carreiras na emissora e assim como ela são do ABC Paulista, em São Paulo. "Eu também fico muito feliz porque grandes revelações do SBT saíram do ABC Paulista, assim como eu, a Giovanna Grigio, que fez a Mili em Chiquititas, Sophia Valverde, que fez a Poliana, entre outras".

Moradora de São Paulo e com muita fé em Deus, a Wallentina é apaixonada pela arte. "Eu atuo desde criança, tenho um podcast, mas como eu disse, será minha primeira vez na TV. Minha personagem vai ser algo muito especial".

A artista tem esperanças no sucesso da novela. "Minha expectativa é que todas as crianças e famílias se reúnam para assistir algo que é para família, que fala sobre amizade, crianças, amor e princípios, valores e aventura. Com fé em Deus será um sucesso".

Wallentina ainda agradeceu os fãs e seus familiares. "Eu agradeço a Deus por fazer parte de algo tão especial e fazer parte da família SBT. Gratidão também a minha mãe, família e amigos".