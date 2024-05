Após vencer depressão, Influenciadora Mariani Piaget empreende e celebra nova fase

Depois de vencer um quadro de depressão, a influenciadora, modelo e criadora de conteúdo Mariani Piaget está lançando sua própria marca de produtos voltados à saúde e beleza. A M Fênix, marca recém-criada, promete revolucionar o mercado com seu compromisso com a qualidade e o bem-estar.

Mariani Piaget encontrou no empreendedorismo uma forma de renascer e inspirar outras mulheres a perseguirem seus sonhos. "Este é um momento de renascimento para mim", compartilha Mariani. "Estou emocionada por lançar a M Fênix e oferecer produtos que possam transformar a vida das pessoas. O nome da marca é relacionado a esse momento, porque eu renasci das cinzas, após passar por um momento afastada das redes sociais e com tendo que lidar com problemas com a saúde mental”, explicou.

O primeiro lançamento da M Fênix é um suplemento alimentar inovador, aprovado pela Anvisa, que atua como um inibidor de apetite. Mariani Piaget acompanhou de perto todo o processo de desenvolvimento do produto, garantindo sua eficácia e segurança para os consumidores.

"Eu experimentei em primeira mão os benefícios deste suplemento", revela Mariani. "Ao longo da jornada, perdi peso significativo e vi minha autoestima atingir novos patamares. Estou animada para compartilhar essa experiência e ajudar outras pessoas a alcançarem seus objetivos de saúde e beleza."