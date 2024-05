Juliana Paes recria sua personagem Maya na trend Asoka Makeup

Juliana Paes entra na trend do momento, Asoka Makeup - (crédito: Reprodução Instagram)

Os fãs imploraram e Juliana Paes atendeu aos pedidos. A atriz compartilhou, na manhã deste sábado (4), sua versão da trend viral "Asoka Makeup". No vídeo, Juliana Paes levou seus admiradores à loucura ao desarquivar o figurino de sua inesquecível Maya, protagonista da novela "Caminho das Índias", da TV Globo.

"Foi daqui que pediram a volta da Maya? Ahahahaha. Nunca pensei que Asoka Makeup fosse algo tão difícil de fazer, gente! Que isso? Mas o que vocês pedem que eu não faço, né?", escreveu a atriz na legenda da publicação. Na sequência, ela aproveitou para agradecer aos influenciadores Lisa Barcelos e Gusta X pelo auxílio na roteirização da trend.

Nos comentários do vídeo, a atriz foi muito elogiada não só pelos fãs, mas também por diversas celebridades. "Genteeee, amei!", escreveu Sabrina Sato. "Podem encerrar essa trend, porque você zerou", comentou um fã da atriz.

O desafio "Asoka Makeup" basicamente é uma produção representando a cultura indiana. Contudo, o que deixa a trend extremamente difícil são as transições perfeitas, que chegam a ser imperceptíveis. A trend se tornou viral no mundo inteiro e, pasmem, uma brasileira conquistou o posto de vídeo mais assistido do mundo.

Estamos falando da influenciadora Camila Pudim, que já ultrapassou a marca de 400 milhões de visualizações. Esse valor supera, e muito, as visualizações da criadora da trend Asoka Makeup, Jharna Bhagwani, de 21 anos. A jovem é natural da Indonésia.