Davi Kneip faz tatuagem em homenagem à nova música ao lado de Nattanzinho

Davi Kneip resolveu eternizar o seu novo single na sua pele. O cantor e DJ tatuou no pescoço dois dados em referência ao remix de "Dadinho", uma parceria com Nattan e MC GW, que será lançada nas plataformas de música nesta quinta-feira (9).

A nova versão do beat é em ritmo de MTG, subgênero do funk bastante popular em BH e que está em alta em todo Brasil. A faixa, disponibilizada nesta quinta-feira (9) nas plataformas de áudio, carrega também os vocais do forrozeiro e tem tudo para ser um hit. Davi revela como surgiu a parceria com o cearense.

"Estávamos com uma parceira pronta já com a música amor de praia do Nattan, quando o Cleber Show nos deu a opção também de fazer a MTG da Dadinho. Obviamente, que topamos na hora", conta.

O mineiro também fala sobre a proximidade entre ele e Natthan e o convite para o single. "Como sempre muito resenha e amizade. Nattan é gente fina demais. Um amigo que a música me deu que espero levar pro resto da vida", destaca.

E a expectativa entre os músicos é que a música faça um grande sucesso. "Estamos apostando muito que seja uma música do top 50 Brasil", diz o cantor, DJ e produtor musical.

Davi é um dos representantes do funk de BH, que ganha cada vez mais destaque na cena musical nacional. Ele já possui diversos hits, como "SentaDONA" e números expressivos no Youtube e nas plataformas de áudio.