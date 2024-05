Matteus Cardoso, de Mar do Sertão, fala sobre fase solteira e plataforma de conteúdos

Solteiro, Matteus Cardoso, de 36 anos, desde que estreou na TV alçou o título de galã e começou a ganhar muitos admiradores nas redes sociais, não só pelo seu talento, mas também pela sua beleza e o seu físico. Nas redes sociais, o ator costuma causar ao publicar fotos sem camisa e muitos são os pedidos do público para a sua entrada nas plataformas de conteúdos adultos, e após anunciar há três meses que estava solteiro esses pedidos parecem ter se intensificado. O ator e roteirista abriu o jogo e revelou que não pensa em entrar no Only Fans.

“Eu nunca recebi propostas, mas recebo sugestões sempre que posto uma foto sem camisa. Hahahahahaha. Tenho amigos que produzem conteúdos adultos e apoio demais. Mas eu não tenho esse interesse e confesso que não teria a pegada para produzir nessa linha de trabalho, é preciso bastante dedicação. Meu corpo já está à serviço da cena teatral, televisiva e cinematográfica, já fiz cenas sem roupa, recentemente até posei nu para uma turma de desenhistas. Não tenho o menor problema com isso, mas hoje meu trabalho de ator e roteirista já toma todo o tempo que tenho”, diz o ator.

O ator, que terminou um relacionamento longo no início deste ano, confessou que está aproveitando a solteirice e que não está a procura de um novo relacionamento.

“Estou solteiro e deixando a vida me levar. Sem desespero, sem ansiedade. Curtindo a solteirice. Hoje não estou buscando relacionamento, estou focado em investir em carreira e trabalho. Se o amor me encontrar, se não tá tudo ótimo também”, brincou.



Matteus Cardoso, de 36 anos, é um ator e roteirista brasileiro. Estudou na Rússia, onde fez sua especialização em audiovisual, consagrou-se nos palcos dos teatros, recebeu prêmios, esteve no Festival de Cannes, em 2022 estreou na TV Globo como Joel Leiteiro na novela "Mar do Sertão” e neste ano gravou sitcom Forrobodó da Paixão.