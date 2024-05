Michele Umezu lança consultoria para transformar o corpo e a vida de mulheres

Michele Umeziu divulgou uma novidade na área da estética para revolucionar o mercado, principalmente para mulheres que tem medo de fazer um procedimento muito invasivo. É um protocolo para uma transformação completa: mente, autoestima, visagismo facial, emagrecimento, ganho de massa magra e estética.

"Estou lançando meu protocolo Michele Umezu MakeOver. Estarei fazendo essa consultoria com minha equipe para os clientes que realmente querem sua melhor versão. Quero repaginar sua autoestima, sua imagem, que acaba refletindo na sua vida profissional, no relacionamento e vida sexual. São tantas as coisas que podem melhorar", disse.

A estudante de Biomedicina ressalta que sua transformação como experiência no seu projeto. Depois que ela surgiu com uma nova imagem, tudo se alinhou para seu sucesso.

"E o principal poder ajudar mulheres que estão precisando de um suporte para entender como começar. No projeto, quem não se empenhar por resultados perde a consultoria. São 2 meses de duração. Saúde, dieta, treino, estética e SPA personalizado para cada cliente. Terá um contrato e terá resultados no primeiro mês. Eu quero resultados e não só vender os meus protocolos. Minhas vagas serão limitadas para melhor o acompanhamento de cada cliente", completou Michele.