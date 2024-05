Saiba quem é Zé Luccas, cantor que gravou com Naiara Azevedo e John Amplificado

O cantor brasiliense Zé Luccas, artista que além de cantar de maneira excepcional, tambem se destaca como compositor, está no auge de sua carreira. O artista encontrou sua paixão pela musica desde cedo, começando a cantar nos cultos de sua cidade antes de dar os primeiros passos na internet, influenciado por amigos, ao compartilhar vídeos de suas performances.

Após uma trajetória com uma dupla sertaneja, Zé Luccas seguiu carreira solo, onde sua habilidade e carisma o destacaram em cada lançamento. Em março de 2023, gravou DVD que vem elevando ainda mais seu status na cena musical, com participações especiais, incluindo a renomada cantora Naiara Azevedo, o cantor John Amplificado e a dupla Max e Luan.



Em dezembro de 2023 lançou mais um single do seu dvd, a música "tentação", um feat. com Naiara Azevedo. Com um repertório alegre e moderno, Zé Luccas vem surpreendendo e encantando seus fãs, consolidando ainda mais sua posição como um dos grandes nomes da música brasileira atual.