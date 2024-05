Apresentador do SBT ganha "abraço" de cachorro resgatado no RS

Um momento emocionante marcou a cobertura das enchentes no Rio Grande do Sul nesta terça-feira (14). Durante o programa Chega Mais, do SBT, um cachorro resgatado foi flagrado abraçado à perna do apresentador Paulo Mathias.

A cena rapidamente viralizou nas redes sociais, comovendo muitos internautas. “Se eu fosse o repórter, ia adotar o cachorrinho na hora que a reportagem acabasse”, comentou uma pessoa. “O cara [Paulo Mathias] é muito profissional, eu já estaria me acabando de chorar”, disse outra. “Os bichinhos estão muito traumatizados”, lamentou mais uma.

Paulo Mathias já havia se emocionado no início da semana. Na segunda-feira (13), ele não conteve as lágrimas após conversar com uma família ilhada em sua própria casa. “Muito difícil isso aqui”, disse o jornalista abalado.

Segundo a Defesa Civil, mais de 10 mil animais foram resgatados das enchentes. No entanto, a contagem de mortes ainda não pode ser feita, já que em várias áreas a água ainda não baixou.

Vídeos compartilhados nas redes sociais mostram os animais em estado de choque. Alguns cães continuam fazendo o movimento de nadar mesmo após serem resgatados, enquanto outros procuram refúgio nos telhados dos abrigos, da mesma maneira que fizeram para escapar da enchente.

