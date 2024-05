Dennis convida Lary para remix de single "Em Busca da Minha Sorte" e grava videoclipe ao vivo

A faixa “Em Busca da Minha Sorte”, da cantora Lary, viralizou nas redes sociais com milhões de visualizações. Deste sucesso, surgiu o convite de Dennis para trazer um novo som ao single, que será lançado em 23 de maio, junto com um clipe ao vivo no canal do DJ no YouTube.

“Cada dia eu fico mais feliz com os caminhos que essa música está tomando, é uma alegria que não cabe em mim”, disse. Como diz a canção, a jovem de 30 anos está acordando todos os dias com o pé direito e agradecendo pelo sucesso do single. “Eu torcia muito para que a música tocasse as pessoas porque este é sempre o meu objetivo e acho que estou conseguindo chegar nos lugares que tinha como meta”, completou.

Em abril, Lary gravou o seu mais recente projeto audiovisual próximo ao cartão-postal do Museu de Arte Contemporânea (MAC), no Mirante da Boa Viagem, em Niterói/RJ. Essa não é a primeira vez que a artista usa a cidade natal como plano de fundo, ela também já gravou um videoclipe ao lado de Gabriel O Pensador.

A niteroiense é hoje um dos nomes por trás de sucessos de artistas renomados como Ludmilla, IZA, Thiaguinho, Juliette, Marina Sena, Lexa e Pedro Sampaio, e afirma que está pronta para os próximos passos da sua carreira.