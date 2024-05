Fora da TV, Bruno De Luca fatura com produtora audiovisual

Desde que deixou a apresentação do BBB – A Eliminação, Bruno De Luca segue fora da TV. Contudo, engana-se quem pensa que o apresentador está tirando um tempo sabático fora dos holofotes. Pelo contrário! O artista está faturando por trás das câmeras com sua produtora audiovisual.

Recentemente, Bruno de Luca, exibiu o novo trabalho que já está no ar. Ele, que se interessa por viagens e costuma degustar a boa gastronomia ao redor do mundo, dirigiu a nova campanha da marca brasileira Frescatto, que é gerenciada pelo seu irmão, Thiago De Luca.

“Foi um prazer enorme mergulhar nesse projeto, porque estamos falando de família. O Dia das Mães é a oportunidade que temos para celebrarmos o amor. Curtirmos juntos quem nos deu a vida e sentarmos à mesa para fazermos as nossas refeições. Tudo casou muito bem”, declara Bruno à coluna Mariana Morais.

O projeto audiovisual

O vídeo da campanha traz um tom sentimental e usa o futebol como objeto principal com a simbologia do time tricolor, Fluminense. Quem estrelou e participa de toda a encenação é Henrico Ganso, filho do meio-campista Paulo Henrique Ganso.

“Todo o processo foi muito gostoso de fazer. O Henrico atuou super bem, fez o que precisávamos e executou com muita competência. Criamos um trabalho de direção muito simples, com bastante afeto e profissionalismo”, afirmou o ator e diretor.

A outra face de Bruno De Luca

Embora muitos não saibam, Bruno é graduado em Jornalismo e Cinema pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Ele, que também é apresentador, está investindo em novos projetos ligados ao cinema e, principalmente, em trabalhos relacionados à publicidade e propaganda.

Vale lembrar que Bruno de Luca é sócio de Ronaldo Fenômeno na produtora Beyond Filmes, especializada em criação e desenvolvimento de projetos audiovisuais. “Contudo, criamos um trabalho onde foi possível inserir o calor do futebol e o amor materno nesse dia das mães. Um combo importantíssimo e que deu muito certo”, disse.

No Multishow, Bruno de Luca é idealizador, roteirista e apresentador do "Vai Pra Onde". O programa teve a sua primeira exibição em 2007 e já ganhou mais de 13 temporadas. Em 2024, a última temporada gravada na Disney foi exibida no canal e se tornou um sucesso de audiência. Sendo assim, ela acaba de ganhar uma maratona de reprises após pedidos do público.

