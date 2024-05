Aposta de Mc Daniel, Cjota anuncia lançamento oficial do single

Cjota, um dos nomes em ascensão no rap, já cravou a sua marca no TOP 100 Brasil do Spotify. Acompanhado por 2,3 milhões de ouvintes mensais na plataforma e com mais de 24 milhões de reproduções no YouTube, o mineiro, que viralizou nas redes sociais com a prévia de “Olho no Olho”, prepara o lançamento oficial da faixa. O trabalho que já conquistou o público, chega na próxima quinta-feira, 23 de maio, em uma parceria com Mc PH e Pedro Lotto.

Com quase cinco milhões de reproduções, a repercussão do trecho divulgado despretensiosamente deixou o rapper surpreso: “A gente trabalha para isso, mas quando a resposta é mais rápida do que o esperado surpreende mesmo, não tem jeito”, declara.

“Olho no Olho” traz a essência do trap, ritmo que domina as paradas musicais. Combinado por uso de sintetizadores, batidas pesadas e arranjos da música eletrônica, o trap é uma variação do rap. O novo single apresenta um traço mais dançante com muita sensualidade. A composição recebe a assinatura dos próprios artistas e a produção foi realizada por Pedro Lotto.

“Cada detalhe do trabalho traz o nosso registro. Nós do rap temos vivências muito parecidas e também uma ânsia de ampliarmos as nossas vozes, acontece muito isso entre PH e eu”, explica Djota.

O single é envolvente, assim como a letra que dá detalhes sobre uma relação apaixonada entre um casal: "Vou te buscar às 10, fica pronta / Bota o seu melhor batom, sua melhor roupa / Não te jurei amor nem confiança / Só quero te ver pelada na minha…", canta em um trecho da música que possui versos envolventes.

Cjota afirma estar ansioso para o lançamento na próxima semana: “Eu não vejo a hora do feat. ser colocado no mundo de forma completa para todos ouvirem e se divertirem. A meta é alcançar os corações apaixonados, firmar mais uma vez o valor do rap e agregar na vida daqueles que escutarem”.

O último álbum de Cjota, “O Menino de Cabelo Rosa”, foi publicado há cerca de sete meses, em outubro de 2023: “Todo o processo do último álbum foi ótimo, mas agora estou olhando pra frente e focando no próximo. Quero muito fazer dar certo esse novo projeto para o meu público”, conclui.