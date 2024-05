Nani Venâncio chama decoradora da"princesa"para mudar o seu cenário

Conhecida por ter sido a única brasileira escolhida para ornamentar o casamentode alguém da realezana Arábia Saudita, a artista plástica edesignerde flores Jacqueline Benevides participou de alguns vespertinos da TV na semana passada, como o "Tudo de Bom Pra Você", de Keila Lima, na Rede Gospel, o "Vida Melhor", de Claudia Tenório, na Redevida, e o "Tarde Top", de Nani Venâncio, na Rede Brasil.

Porém, foi no de Nani que a paranaense teve uma grata surpresa. Enquantodetalhoua cerimônia e a sua passagem pelo país, localizado no continente asiático, ouviu da veterana: "Não gostaria de dar uma nova cara ao meu programa e repaginar essa parede cheia de tijolinhos com o seu trabalho floral?". Ela, que está prestes a lançar um documentário retratando o "conto de fadas", acenou positivamente ao convite.

Agora, Jacque deve agendar uma nova visita ao estúdio da RBTV, na zona sul de São Paulo, para tirar as medidas e pensar em um projeto totalmente exclusivo para a atração. "Fiquei muito honrada, de verdade. Primeiro,por saber que a minha arte terá um espaço especial no 'Tarde Top'. E, segundo, porque acompanho a Nani Venâncio desde a abertura icônica da novela 'Pantanal', na extinta Manchete", disse ao site.