Carolina Diniz, a Teacher dos Famosos, revela os segredos do aprendizado de inglês

Carolina Diniz, conhecida como a Teacher dos Famosos, compartilhou seus insights valiosos sobre o aprendizado de inglês em uma entrevista exclusiva. Com uma clientela de celebridades que inclui Flay, Thammy Miranda, Danilo Gentili, Bianca Andrade, Gabi Martins, Tata Estaniecki, Camila Loures, Cocielo, Victor Sarro, e muitos outros, Diniz revela as principais dificuldades enfrentadas pelos alunos e como superá-las.

Ao discutir as dificuldades mais comuns no aprendizado do inglês, Carolina destaca o aspecto emocional como um grande obstáculo. Segundo ela, "Falar inglês é muito mais emocional do que cognitivo, e o maior bloqueador de fala é a própria mente do aluno." Ressaltando a importância de abordar a inteligência emocional durante o processo de ensino.

Quando questionada sobre técnicas específicas para superar esses obstáculos, Carolina enfatiza o curso intensivo, que se concentra na inteligência emocional e na aprendizagem acelerada. Segundo Diniz, "Usar o português como base para aquisição do inglês é uma das chaves para o sucesso."

Além disso, Carolina destaca os inúmeros benefícios da prática regular, desde o aprimoramento da proficiência até a identificação e correção de erros. Ela recomenda recursos como aplicativos e canais do YouTube, como o seu próprio canal que oferece aulas gratuitas semanais, para tornar o aprendizado mais acessível e eficaz.

Por fim, Carolina ressalta o papel crucial da motivação e da persistência no processo de aprendizado. Ela enfatiza que "motivação e persistência impulsionam o engajamento, fortalecem a autoconfiança e capacitam os alunos a superar obstáculos, ajudando-os a alcançar suas metas linguísticas com sucesso."