Yanka lança EP "Coisas de Taurina" e promete envolver o público

No cenário musical brasileiro, um novo nome está em ascensão. Com uma jornada de 15 anos dedicada à música, Yanka surge no cenário pop nacional, pronta para conquistar o coração e a mente do público com seu EP de estreia, "Coisas de Taurina", lançado no dia 15 de maio em todas as plataformas digitais.

Yanka não é apenas uma artista, ela também é uma empreendedora habilidosa. Graduada em Publicidade e Propaganda pela renomada Cásper Líbero, com pós-graduação em Administração de Empresas, ela combina sua paixão pela música com habilidades de marketing, promovendo suas obras de forma independente e alcançando um público cada vez maior.

Inspirada por ícones contemporâneos como Dua Lipa, Ariana Grande e Luisa Sonza, Yanka explora uma sonoridade que abraça a dance music e o synth-pop, ao mesmo tempo em que resgata elementos clássicos dos anos 80, ecoando as influências de Rita Lee e outros artistas da época.

O EP "Coisas de Taurina" é um marco significativo em sua carreira, sendo composto por três faixas inéditas que apresentam uma atmosfera envolvente e cativante, exemplificada pelo single de estreia "Volta pra Mim". As músicas, acompanhadas por um clipe em seu canal oficial no YouTube, prometem envolver os ouvintes com suas melodias contagiantes e letras que refletem experiências e observações pessoais da artista.