Giullia Buscacio celebra sucesso de sua personagem em Renascer

Sucesso em Renascer, Giullia Buscacio contou que está muito feliz com a repercussão positiva e o carinho do público pela sua personagem 'Sandra'. A atriz afirma que sabia que esse trabalho seria o mais desafiador da sua carreira e que na hora do teste teve um pressentimento que o papel iria ser seu.

“Desde a leitura do texto para a cena, me apaixonei pela Sandra e torci para que eu pudesse vivê-la no remake de Renascer, porque acredito que a personagem que escolhe o ator. Quando fiz o teste eu tinha uma energia dentro de mim muito grande de que aquela personagem seria minha, e até mesmo. Fiquei ansiosa para o resultado e quando descobri vibrei muito, e logo que comecei a preparação e gravar. Foi tudo muito rápido”, explicou.

Desde que surgiu na segunda fase do remake de Renascer, Giullia viu os números dos seus seguidores nas redes sociais cresceram e o seu nome se tornou um dos mais pesquisados da novela, de acordo com um levantamento realizado pela CNN com base no Google Trends. A atriz revelou que busca sempre interagir com os seguidores mesmo com a correria das gravações.

“Eu fico muito feliz e passa um filme na minha cabeça ao ver todo o carinho e reconhecimento que tenho recebido nas redes sociais e fora delas também. Busco sempre responder os comentários, fazer lives e produzir conteúdos para trazer o público para mais perto desse mundo”, contou.

Buscacio também disse que torce para a sua personagem terminar a novela com o João Pedro (Juan Paiva) e que é viciada em acompanhar os memes do casal. “Eu sou muito Josandra. Fico na torcida para que os dois fiquem juntos na novela, e amo ver os memes e os edits que os fãs fazem da novela”, finalizou.

Giullia Buscacio é atriz desde os 12 anos. Natural da Ilha da Madeira, em Portugal, ela já morou na Coreia do Sul durante sua infância, por conta da carreira do seu pai, que era jogador de futebol na época. Além disso, ela participou de diversas novelas como Balacobaco, Éramos Seis, Novo Mundo, I Love Paraisópolis, Sétimo Guardião, Travessia, Velho Chico e agora está no ar em "Renascer”. Já foi indicada como atriz revelação nos Melhores do Ano e foi finalista da Dança dos Famosos em 2020.