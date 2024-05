Gabriella Di Grecco e Mica DFuego lançam curso sobre a nova realidade dos atores no audiovisual

O curso de 4 módulos, apresenta ferramentas concretas e técnicas para quem deseja seguir na profissão com mais autonomia e eficiência na busca por oportunidades. As aulas, que serão online, mostrarão o caminho de como lidar com a nova fase do mercado. Antes da pandemia, a situação era uma, e, após essa fase, houve uma ascensão massiva dos conteúdos digitais.

"A pandemia trouxe mudanças nas formas de trabalho. Por exemplo, praticamente todos os testes de elenco são enviados por vídeos ao invés de serem feitos presencialmente. Antes, o ator apenas chegava no estúdio e fazia o seu teste. Hoje, com os testes remotos, atuar bem é o mínimo. Para entregar um bom teste que não seja fechado nos primeiros 3 segundos pelo produtor de casting é preciso trabalhar a criatividade e as ferramentas e técnicas de produção de vídeo. Hoje o ator precisa saber se iluminar, se maquiar, se vestir, se dirigir, se editar, entre mil e uma outras funções necessárias para produzir um vídeo. Sem contar que, muitas vezes, enviam o pedido de um vídeo-teste para ser enviado em HORAS. É preciso estar mais preparado do que nunca. Outra questão que será abordada é como a internet, principalmente as redes sociais, se tornou uma grande vitrine, agregando valor ao portfólio e ampliando a possibilidade de conseguir oportunidades na indústria pra isso é fundamental saber produzir um conteúdo bacana, autêntico e impossível de ser ignorado. Essa é a nossa principal meta e vamos oferecer ferramentas concretas, um passo a passo pra fazer isso acontecer sem que o ator se sinta pressionado ou sobrecarregado, como temos visto acontecer demais no nosso setor.", explica Gabriella.

A proposta do curso é atender às demandas detectadas pelas duas atrizes, que possuem mais de 10 anos de carreira, na vida de quem trabalha com arte, destacando que, hoje em dia, além de atuar, é necessário, por vezes, negociar com as produtoras, se relacionar com marcas, dirigir, roteirizar e editar.

“Por sorte, fiz uma faculdade que me deu bom conhecimento sobre produção cinematográfica, vendas, negócios, gestão e marketing, o que curiosamente são as ferramentas mais necessárias para jogar o jogo de hoje. Graças a elas, transitei por períodos de recessão na indústria audiovisual sem ter problemas financeiros, ou de natureza material. Ao mesmo tempo, passei esses anos vendo colegas terem muitos problemas financeiros que se deprimiram por falta de oferta de trabalho. E existem formas de seguir a carreira artística tendo autonomia sobre a sua arte e sabendo gerar lucros com isso. Vejo que nessas horas a maioria dos atores ficam perdidos. Principalmente hoje em dia, que celebridades que não são atores têm autorização para ocupar com tranquilidade o espaço que antes era dos atores. Isso é resultante de como o entretenimento e a forma de consumir entretenimento mudou nos últimos anos. Essas mudanças abriram margem pra muitas práticas leoninas por parte da indústria. Não por acaso houve a famosa greve dos atores e roteiristas nos Estados Unidos em 2023. É preciso trazer essa consciência pros atores da América Latina também. No curso daremos orientações específicas para essas complicações da indústria.”

Já a argentina Mica, com sua visão como uma estrangeira em outro país, compartilhará como é para quem não está em seu país natal. “O encontro com a Gaby na minha vida veio com mil oportunidades para evoluir como pessoa e como artista e esse curso é uma delas. Além disso, ao longo da minha carreira, recebi muitíssimas mensagens nas minhas redes sociais. Diariamente recebo dezenas de mensagens perguntando como é que eu faço para acreditar em mim, como é que faço para ter autoestima, como é que eu posso me destacar sendo quem eu sou na indústria. As pessoas que chegam até mim se vêem refletidas pela minha história com meu corpo e como eu me empoderei dele no caminho que eu estou fazendo profissionalmente. Foi assim que entrei na Disney e conquistei outros trabalhos no audiovisual e também como modelo. Hoje, me sinto segura para compartilhar todas as ferramentas concretas para que outros atores também conquistem sua autonomia, autenticidade, confiança e sobretudo autoestima para lidar melhor com as frustrações nesse caminho artístico.”

Saiba mais sobre Gabriella e Mica

Ambas, com formação nos palcos, já atuaram juntas em duas produções da Disney: no sucesso argentino "Bia" e em "O Coro: Sucesso, Aqui Vou Eu", série de Miguel Falabella para o Disney+, onde tinham papéis centrais. No Brasil, Di Grecco também atuou nas novelas da Globo "Além do Tempo" e "Deus Salve o Rei" e no SBT em "Cúmplices de um Resgate" e atualmente volta aos palcos estrelando o musical ELVIS – A Musical Revolution, dirigido por Miguel Falabella. Já DFuego atuou nas séries "Use sua Voz" (HBO Max) e "De Volta aos 15" (Netflix), além de participar do reality "Beleza GG" (E! Entertainment).