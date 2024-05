Match Festival traz MC Poze do Rodo para Brasília

O Match Festival está de volta à Brasília no dia 22 de junho com quatro grandes artistas da atualidade na cena do trap e funk, além de artistas regionais do rap que ainda serão confirmados, a festa acontece no Clube da Engenharia, a partir das 22h, os ingressos custam a partir de R$ 110 no site Digital Ingressos.

A atração principal fica por conta do MC Poze do Rodo. Dono de sucessos como “Ai Calica”, “Me Sinto Abençoado”, “Vida Louca”, “A Cara do Crime”, “Essência de Cria”, “To Voando Alto” e “Me Dá Sua Mão”, o cantor coleciona parcerias de sucesso com grandes nomes do Funk, Rap e Trap, como MC Cabelinho, Oruam, MC Ryan SP e Bielzin.

MC IG, MC PH e Vulgo FK completam o line-up do Match Festival.

SERVIÇO

MATCH FESTIVAL

Quando: 22 de Junho

Horário: 22h

Onde: Clube de Engenharia

ATRAÇÕES CONFIRMADAS:

- MC POZE DO RODO

- MC IG

- MC PH

- VULGO FK

VENDAS EM:

:: Online: Digital Ingressos

:: Físicos: Lojas Setemares