Luana Prado grava DVD em São Paulo

No início do show, a cantora surgiu no meio do palco vestida com seu tradicional chapéu, e uma roupa preta. Cantou sobre amores, decepções amorosas e empoderamento.

A artista recebeu Simone Mendes, Zé Neto e Cristiano e a dupla As Cristinas. Outra surpresa foi a presença de Nando Reis, quem Lauana descreveu como a grande inspiração de sua carreira. A cantora chamou até os sobrinhos para subirem ao palco, mas só um deles subiu porque eles ficaram "envergonhados", segundo ela. Ela brincou com o fato de conseguir reunir a família no show e até cantou parabéns para seu pai, o aniversariante do dia.

No final da gravação, Lauana presenteou o público com algumas músicas extras e pediu até bebida para continuar o show.