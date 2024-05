Neymar e Bruna Biancardi voltaram? Veja os indícios

Os rumores sobre uma possível reconciliação de Neymar e Bruna Biancardi ganharam força após uma aparição conjunta do ex-casal em um evento de artes marciais na Arábia Saudita, no último sábado (18).

O encontro não passou despercebido, com fotos e vídeos viralizando nas redes sociais, incluindo um momento em que Neymar abriu a porta do carro para Bruna. O próprio jogador compartilhou alguns momentos e adicionou um emoji apaixonado em uma das postagens ao lado da influenciadora.

????FAMOSOS: Neymar abre a porta do carro para Bruna Biancardi descer e internautas elogiam o cavalheirismo do craque brasileiro.pic.twitter.com/BM1Bnv7cJj — DIRETO DO MIOLO (@diretodomiolo) May 18, 2024

Além disso, o ex-casal aproveitou recentemente de uma estadia luxuosa em um resort no Mar Vermelho, com diárias avaliadas em cerca de R$ 25 mil, onde compartilharam momentos ao lado da filha, Mavie.

Para aumentar ainda mais as especulações, Bruna foi vista no tapete vermelho do Festival de Cannes, na França, mas deixou o evento mais cedo, alegando que sua filha queria mamar. No entanto, muitos fãs viram essa saída antecipada como uma possível desculpa por não estar acompanhada de Neymar.

Apesar dos indícios, nenhum dos dois confirmou a volta do namoro. O casal teve um relacionamento marcado por idas e vindas entre janeiro de 2022 e novembro de 2023, quando terminaram após o nascimento de Mavie, devido a traições do jogador.