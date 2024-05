Pietra Quintela aprimora carreira com aulas de canto

A talentosa atriz Pietra Quintela está expandindo seus horizontes artísticos ao embarcar em uma nova jornada de aprendizado: as aulas de canto. Reconhecida por suas performances memoráveis no teatro, cinema e televisão, ela decidiu aprimorar suas habilidades como atriz ao explorar o universo da música. “Quando pequena, eu já fazia aulas de música, principalmente canto e piano. Assim que comecei minha carreira como atriz, acabei não tendo mais uma rotina e tempo para essas aulas, então parei com algo que eu sempre gostei. Este ano, eu decidi focar em aprender novas coisas e voltar para o canto foi uma dessas escolhas, isso me transforma em uma atriz cada vez mais completa”, conta ela.

Ao iniciar as aulas de canto, Pietra demonstra um comprometimento admirável com sua carreira e uma busca constante por excelência em seu ofício. Consciente da importância da versatilidade para um artista completo, ela está determinada a explorar novas formas de expressão e a incorporar o canto em suas futuras performances. “Para quem está no mercado artístico, é importante ser alguém cada vez mais completo. Quanto mais estudo, melhor, e mais chances e oportunidades se abrem para mim. O canto anda junto com a atuação”, garante ela.

Para Pietra, esta incursão no mundo da música não é apenas uma busca por aprimoramento técnico, mas também uma oportunidade de mergulhar em novas experiências criativas e emocionais. Por enquanto, ela descarta a possibilidade de se lançar como cantora, por exemplo. “Nunca tive essa vontade. Eu realmente faço aulas de canto para ser algo que me acompanhe em minha carreira como atriz, um diferencial que venha para somar em minha carreira”, afirma.

Determinada em buscar constantemente novos desafios, Pietra segue sua jornada como uma artista em constante evolução. No ar no SBT, na reprise da novela “As Aventuras de Poliana”, ainda este ano, ela poderá ser vista no filme “Princesa Adormecida”, do qual foi protagonista e no longa “Tudo Por Um Pop Star 2”.