"De Frente Com Blogueirinha" estreia nova temporada em junho

Em 2023, Blogueirinha foi um dos grandes destaques do ano no entretenimento brasileiro.Com a chegada da segunda temporada do ‘’De Frente com Blogueirinha’’, a personagemfurou a bolha da internet, onde já estava presente há anos, e ganhou o público geral com airreverência e originalidade nas entrevistas.

O programa, que faz parte da grade da DiaTV e járecebeu nomes como Anitta, Pabllo Vittar, Bruna Marquezine, Nicole Bahls, GKay e LuísaSonza, se transformou em um fenômeno, acumulando milhões de visualizações emdiferentes plataformas. Agora, Blogueirinha anuncia a terceira temporada desta obra desucesso.

A partir do dia 17 de junho, às segundas-feiras, o programa será ao vivo, todasemana, às 20h.Na última temporada, foram mais de 42 milhões de views e 425 milhões de impressões noYouTube. Somando os números das redes sociais, os cortes dos episódios ultrapassam amarca de 1 bilhão de views. A essência do programa se mantém: o foco é o humor ácido e airreverência da apresentadora, que não tem medo de perguntar tudo o que o público quersaber sem qualquer pudor.

Sobre este novo momento, Blogueirinha não esconde a animação e conta: “Se preparem!Podem esperar uma entrevistadora séria, como sempre fui! Vamos ter convidados icônicos euma apresentadora mais icônica ainda”.

A temporada 2023 encerrou em novembro, colecionando momentos icônicos, muitosmemes e também patrocínio de marcas relevantes como Casas Bahia, Natura, Claro, Meta,Nivea, Absolut e Paramount Plus.