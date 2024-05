Nicole Becker revela que fim de namoro foi motivado por falta de sex

Nicole Becker conta que terminou namoro porque ex-companheiro só fazia sexo três vezes por semana: "Tem que ser todos os dias". A influenciadora, que foi convidada para ser atriz da Rede TV, está atualmente solteira e garante que para um homem despertar seu interesse, ele precisa ser bom de cama.

A modelo, eleita Bela do Atlético Mineiro, revela que já terminou um namoro de 1 ano porque o rapaz só aguentava fazer sexo três vezes por semana. "Ele não fazia sexo todos os dias. Era três vezes por semana, às vezes, menos. No início fazia, mas era para me agradar. Depois foi diminuindo a frequência para o ritmo dele. Acho que em uma relação é fundamental que os dois entrem em harmonia em tudo, até no sexo", acredita.

Becker ainda diz que não basta só isso para conquistá-la. "Tem que ter um bom caráter, ser fiel e divertido. Gosto de pessoas leves. Mas acho que na cama, o casal também precisa combinar. E para se adequar comigo, tem que ter disposição, gostar de fazer e querer todos os dias", pontua Nicole.