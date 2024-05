Gracyanne Barbosa revela lado romântico em nova coleção de lingeries

Na última segunda-feira (20), a musa fitness Gracyanne Barbosa apresentou ao público sua nova coleção de lingeries, em parceria com a marca Desejo Lascivo. Em um evento repleto de estilo e elegância, Gracyanne compartilhou sua visão e inspiração por trás das peças que prometem conquistar os corações de muitas mulheres.

“Eu sempre gostei da sensualidade. Achava que essa expressão me representava muito", disse Gracyanne durante o lançamento. Ela revelou que sua paixão pela sensualidade a levou a estudar profundamente os conceitos de sedução, desejo e lascívia no comportamento humano. "Percebi que este traço da personalidade sempre esteve inerente ao ser humano e também em mim", afirmou.

Gracyanne ressaltou que a sensualidade é uma característica natural e universal, presente tanto no ser humano quanto na natureza. “Por exemplo, todos usam essa ferramenta para as mais diversas situações e assim também acontece na natureza... a sensualidade é genuína da natureza... desde a cauda do pavão até o olhar penetrante de um jaguar”, explicou a musa.

Ao buscar uma marca de lingerie que conseguisse traduzir sua força como mulher independente e poderosa, Gracyanne encontrou na Desejo Lascivo a parceira ideal. Ela destacou que a coleção também evidencia seu lado delicado e romântico, muitas vezes desconhecido pelo público. “As pessoas costumam me ver puxando ferro, subindo no pole, mas desconhecem meu lado delicado e meigo”, revelou.

“Conversando longamente com o Léo e com o Carlos da Desejo Lascivo, chegamos nesse resultado lindo que vocês verão a partir de agora. Essa coleção traduz meus desejos mais íntimos de beleza, elegância, delicadeza, romance e prazer”, declarou Gracyanne com entusiasmo. Ela expressou confiança no sucesso da coleção, afirmando: “Estou apenas começando, mas tenho absoluta certeza que vocês irão se apaixonar por esse meu lado delicado!”

O evento marcou não só o lançamento de uma coleção, mas a revelação de uma nova faceta de Gracyanne Barbosa, que une força e delicadeza, poder e romance, em peças que celebram a essência da feminilidade.