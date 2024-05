Carlinhos Maia assume que não tem humildade

O humorista e influenciador, Carlinhos Maia, fez uma declaração polêmica durante sua participação no programa "Surubaum", de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso, na última quarta-feira (22). Na entrevista, Carlinhos soltou: “Eu nunca fui um cara humilde, eu nunca tive essa humildade que o brasileiro gosta que você tenha.”

Em defesa de seu ponto, ele explicou: “Eu sempre fui um cara simples de coração, mas nunca fui humilde. Dessa parada do tipo, vem olhar pra mim que eu sou o pobretão ou a bicha que vai te fazer rir. Tudo isso que as pessoas esperavam que eu fosse, eu não sou. Sou um cara que gosta do bom e do melhor”.

Para completar, Carlinhos Maia finaliza rebatendo as críticas que o acusam de se aproveitar da realidade pobre dos brasileiros para crescer: “Eu não cresci filmando os pobres, as pessoas deturpam muito isso. Eu cresci filmando o pobre que era eu, a minha realidade”.

O comentário gerou diversas reações nas redes sociais, com muitos seguidores apoiando a fala do artista, enquanto outros questionaram sua postura. "Eu entendi o que ele quis dizer.", escreveu um fã. "Pela arrogância a gente percebe a falta de humildade mesmo", criticou outra internauta.

Outros internautas, no entanto, viram a fala de Carlinhos como um absurdo e não economizaram nas críticas ao humorista: “Insuportável”, criticou uma seguidora. “Soberbo, arrogante e acha "lindo" ser uma pessoa assim”.