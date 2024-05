Lucas Rangel expõe climão com Virginia Fonseca nos bastidores

Em uma recente entrevista ao programa “Eliana”, Lucas Rangel abordou abertamente sua relação com Virginia Fonseca. Rangel mencionou que a influenciadora parou de segui-lo no Instagram repentinamente. “Ela parou de me seguir há uns quatro meses atrás e eu não sei o motivo”.

No quadro “Cardápio Surpresa”, Rangel foi perguntado sobre personalidades famosas, incluindo Virginia, e compartilhou a situação. Ele reconheceu que não tinha uma relação próxima com a influenciadora, mas ficou surpreso em relação ao unfollow.

Em vez de procurar esclarecimentos, Rangel decidiu simplesmente deixar de seguir Virgínia também. Durante a entrevista, o influenciador teria que “cancelar” ou “adicionar” Virginia, contudo, ele frisou que não cancelaria a empresária, enfatizando seu respeito por ela.

O influenciador, por fim, deixou em aberto a possibilidade de eles sentarem e se entenderem futuramente: “Eu adiciono a Virginia, ela pode me ligar para a gente se resolver”.

Na internet, as pessoas comentaram o episódio: “O Rangel parece ser tão de boa!”, relatou uma seguidora. “O problema deve ser ela mesmo, todas as amizades com influenciadores que ela teve simplesmente acabaram”, criticou outro seguidor.