Erasmo Viana rompe silêncio após ter vídeo íntimo vazado

Após vídeo íntimo vazado, Erasmo Viana se pronuncia através das redes sociais: “Não existe manual para aprender a lidar com a internet. A decisão de trabalhar com essa ferramenta, principalmente expondo a imagem pessoal, é algo que demanda muita coragem e inteligência emocional. Porque aqui é realmente terra de ninguém, são poucas as situações que você tem o controle mas é obrigação de cada um saber controlar suas emoções diante de tudo".

"Embora existam momentos de angustia e julgamentos, eu sempre irei buscar o lado positivo dessa redes que nos governa, seja influenciando positivamente as pessoas ou sendo influenciado por elas", continuou o influenciador através dos seus stories do instagram. "A energia direcionada para as coisas ruins infelizmente ainda sobrepõe as coisas boas", acrescentou o modelo que, finalizou o assunto, dizendo que a lei do carma nunca falha e que Deus vê tudo, não passa nada em branco.



Em comentários, alguns seguidores criticaram o posicionamento do influenciador, enquanto outros apoiaram o pronunciamento: "Não faz sentido ele militar, sendo que ele mesmo postou o vídeo", criticou uma internauta. "Olha, eu achei bem bom, viu?", disparou outra seguidora sobre o vídeo vazado.

O influenciador e agora criador de conteúdo adulto, tem a conta ativa na plataforma desde 2022. Erasmo Cobra um valor mensal de R$79,90 para exibir fotos e vídeos exclusivos de conteúdo sexual.

Vale lembrar que, o influenciador é ex-marido da musa fitness, Gabriela Pugliesi, hoje em dia reconhecida apenas como "Gabriela". O casamento chegou ao fim durante a pandemia de covid-19, em fevereiro de 2021, após 4 anos em que estavam juntos.