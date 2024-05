Dona do maior bumbum do Brasil ensina homens a levarem mulheres ao orgasmo.

Após tantas decepções na cama e ouvir relatos de outras mulheres, Vanessa Ataides, famosa por conta do seu bumbum de 126 cm, vai lançar um curso na prática onde ela irá ensinar homens a levar a mulher ao seu ápice, tanto no sexo oral quanto nas demais formas. Confira agora algumas dicas.

Capriche nas preliminares

Entenda que preliminares são beijos intensos, carícias aqui e ali, mãos que descem e sobem pelo corpo e que ao mesmo tempo amaciam ou apertam a pele.

Não tenha pressa

Vá com calma e com muita delicadeza. Nem sempre é preciso ser perfeito um maestro nos toques. Explore cada parte do corpo da mulher.

Capriche no oral

O oral precisa ser levemente molhado. Faça movimentos circulares com a língua. Olhe para o rosto dela para conferir se está gostando.

Vanessa detalha e dá o passo a passo na prática em seu curso, além de muitas outras dicas.