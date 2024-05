Biguinho Sensação se projeta no meio da música e se aproxima de Henrique e Juliano

Em uma jornada musical que mistura humildade, talento e dedicação, Biguinho Sensação vem se destacando no cenário da música paraense e conquistando cada vez mais espaço no cenário nacional. O músico está se projetando entre grandes artistas brasileiros, a exemplo de Henrique e Juliano, apoiadores de seu trabalho.

Nascido e criado no Quilombo do Bom Jardim, em Santarém, Biguinho traz consigo as influências musicais da família. Além disso, ele conta que foi o exemplo em casa que moldou sua paixão pela música e o preparou para os desafios que viriam pela frente.

Ele conta que no caminho da fama, deu passos graduais e foi conquistando, primeiro, os palcos locais. Até que a carreira começou a parecer mais do que um sonho e ele teve a chance de se encontrar com a dupla sertaneja Henrique e Juliano, ícones da música brasileira atual.

“Deu uma elevada no meu trabalho muito grande. Naquele momento eu não tinha noção do que ia acontecer ali. Depois percebi da grandiosidade, da importância que eles deram ao meu trabalho. Tenho muito a agradecer”, destaca Biguinho.

O artista diz que depois disso, seu crescimento foi muito rápido. “No momento, estou curtindo muito o trabalho, ainda não parei pra pensar no que está acontecendo”. A humildade e a simplicidade dos artistas renomados deixaram uma impressão duradoura em Biguinho, que viu neles não apenas referências musicais, mas exemplos de como manter-se fiel às suas raízes mesmo diante do sucesso.

Além disso, o reconhecimento de Henrique e Juliano impulsionou a visibilidade dele no cenário musical, abrindo portas para novas parcerias e oportunidades de crescimento. Mais tarde, ele ainda recebeu apoio e incentivo de outros artistas, como Zé Malhada e Marujinho Vip, fortalecendo ainda mais sua jornada rumo ao estrelato. Até hoje, Biguinho Sensação e Henrique Juliano mantém, mais do que uma parceria de trabalho, uma amizade e dividem a voz em grande sucessos da música brasileira.