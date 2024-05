Luiz Xavier é confirmado no elenco de "O Rei da Feira" ao lado de Leandro Hassum

Luiz Xavier, de 14 anos, está confirmado para o elenco do filme "O Rei da Feira", que será estrelado pelo ator e humorista Leandro Hassum. Luiz dará vida ao personagem Bicho de Goiaba, um garoto nascido e criado nas ruas, que irá enfrentar muitos desafios.

O personagem de Luiz é descrito como um jovem ágil e determinado que se torna esperto e forte por conta dos desafios em que precisa lutar pela sobrevivência. Apesar de sua aparência pequena e fraca, ele enfrenta os desafios das ruas com inteligência, sempre em busca de comida e oportunidades para sobreviver. Ele irá se aliar com um personagem improvável, o policial monarca, interpretado por Leandro Hassum, que o protege e o ajuda em suas jornadas pelas ruas hostis.

O elenco do filme conta também com nomes como Pedro Wagner, Dani Fontan, Luana Martau, Samuel Vallad, Vinicius Moreno, Thiago Justin, Renata Castro, Kika Farias, Talita Younan, Marcio Vito, Yuri Yamamoto, Everaldo Pontes, Kesia, Renata Gaspar, Carlos Takeshi e Clarissa Pinheiro, além das crianças Bernardo Mussauer, Davi Saltino e Caio Gondim.

O jovem, que está animado para o novo desafio, declarou: "Interpretar o Bicho de Goiaba no filme 'O Rei da Feira' foi uma experiência incrível! Entrar na pele desse personagem cheio de nuances e malandragem foi uma jornada divertidíssima. Aprendi muito ao retratar a vida nas ruas e a luta pela sobrevivência. Com muita comédia, é claro!".

Por fim, ele acrescentou: "Gravar cada cena foi uma verdadeira montanha-russa de emoções, desde os embates com Bode até as artimanhas para conseguir comida. Trabalhar ao lado de um elenco tão divertido e uma equipe animada foi um verdadeiro festival de risadas. Minhas expectativas para o filme são altas! Espero que ele arranque gargalhadas do público e que as aventuras malucas do Bicho de Goiaba tragam muita felicidade às pessoas. Mal posso esperar para ver as reações e os memes que esse filme vai gerar!"



Com previsão de estreia para 2025., o filme, dirigido por um talentoso elenco e uma equipe animada, promete oferecer ao público uma mistura de comédia, aventura e emoção.