Gracyanne Barbosa abre o jogo sobre pretendente misterioso

Na manhã desta sexta-feira (24), Gracyanne Barbosa surgiu nas redes sociais agradecendo os presentes que tem recebido de um pretendente misterioso. No entanto, a musa fitness pediu para que a pessoa pare de enviar e que precisa se curar.

"Não é o momento. Eu não tô num momento para conhecer ninguém, um momento que preciso ter, que é só meu. Então, agradeço, de coração. São lindos as flores, joias, presentes, mas preciso desse tempo de cura. Não vou abrir meu coração para ninguém nesse momento", disparou ela.



Em seguida, ela pediu para que a pessoa procure por outra, pois ela não está disponível. "Vou pedir, com todo carinho do mundo, para parar. De repente, procure uma outra pessoa, mas obrigada pelo carinho. Mas as outras coisas que vocês mandam, como livros, mensagens de carinho, muitas orações, louvor, tenho amado", afirmou Gracyanne.

Além disso, a musa fitness ainda esclareceu que não estava sendo mal agradecida, apenas não está preparada para um novo relacionamento. "Gente, não quis ser mal agradecida, apenas meu coração está fechado, em processo de cura no momento. Fechado para relacionamento, mas para o treino está mais que on. Bora que a bunda não fica dura sentada no sofá (risos)", avisou.

Vale ressaltar que desde que Belo e Gracyanne se separaram publicamente, a musa fitness vinha dividindo com os seguidores os presentes que estava recebendo com frequência por esse admirador secreto, ainda não identificado.

