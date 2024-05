Modelo Lucas Ranhol fala sobre sua relação com o corpo e revela não fazer dietas

O modelo brasileiro Lucas Ranhol, que firmou-se como uma das grandes apostas da sua geração, contou como é a sua relação com o corpo, autoestima e também revelou como mantém a saúde em dia — e o que se permite fazer de vez em quando.

“Minha relação com o meu corpo é muito boa! Sempre gostei muito de praticar esportes e treinar, para ter uma ideia não lembro com quantos anos comecei (risos). Minhas primeiras lembranças da minha vida já praticava algum esporte e acho que isso ajudou muito em diversos aspectos na minha vida, principalmente na minha saúde mental”, contou o modelo de 19 anos que na penúltima temporada do SPFW desfilou para diversas marcas.

Natural de Niterói, município do Rio de Janeiro, Lucas mudou-se para São Paulo neste ano para potenciar o investimento na sua carreira de modelo contou que desde então potencializou os seus treinos

“Desde que mudei para São Paulo estou conseguindo focar mais na minha rotina de treino, mas ainda não tenho um horário certo de ir por conta da correria, mas confesso que gosto mais de treinar de manhã, porque estou mais disposto, mas quando não consigo vou à noite, o negócio é manter a constância. Hoje eu treino duas vezes ao dia, e também participo de um treino coletivo”, disse.

Quando o assunto é dieta restritivas, Lucas revela que não é adepto e que prefere manter uma alimentação equilibrada

“Ninguém acredita quando conto, mas não tenho nenhuma dieta certa. Eu sou adepto ao equilíbrio, gosto de me alimentar bem, não tenho restrições de dia ou horário para comer, se eu estiver com vontade de comer alguma ‘besteira’ eu como sem problemas ou peso na consciência”, explicou.

Aos 19 anos, Lucas Ranhol desfilou para diversas marcas nacionais, como DePedro, Santa Resistência e outras. Além disso, já estrelou diversos editoriais e campanhas de moda. Morando em São Paulo, ela prepara-se para embarcar na internacionalização da sua carreira, que embora recente conta com uma lista extensa de conquistas nacionais.