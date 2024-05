A ascensão musical de Henrique Bonadio com a QuatroK

Desde a infância, a música tem sido uma constante na vida de Henrique Bonadio. Agora, ele embarca em uma emocionante jornada musical como vocalista da banda QuatroK.

Além de cantar, Henrique também é o guitarrista do grupo e compartilhou sua experiência dentro da QuatroK que acabou de lançar nas plataformas digitais seu primeiro projeto audiovisual intitulado “ Lobo Mau (Vilão)”: “A QuatroK é um projeto 100% cultural, onde a gente escreve as nossas músicas, e é muito legal, é muito a nossa cara. Estou muito feliz de poder fazer parte desse projeto”.

Bonadio demonstra ser um talento versátil, dominando diversos instrumentos musicais. Para ele, a música tornou-se uma linguagem através da qual pode expressar-se plenamente: "Participar do processo de criação das músicas e ver como elas impactam a vida das pessoas é extremamente gratificante. A música tem o poder de transformar, e saber que estamos fazendo a diferença na vida dos nossos fãs é incrível".

Além de sua paixão pela música, Henrique também se dedica à dublagem e concilia suas atividades artísticas com os estudos, como ele explica: "É uma correria, não nego, mas no fim a gente sempre acaba dando um jeito para conseguir fazer tudo direitinho. Agradeço muito a minha família e amigos que me apoiam nessa loucura de ser artista.”

A participação de Henrique no projeto da QuatroK é mais do que uma simples colaboração, é a manifestação de uma vocação artística que floresce desde a infância.