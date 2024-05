Atriz celebra aniversário com elenco e apresenta teaser da nova novela do SBT em Telão

Com previsão de estreia para julho deste ano no SBT, as gravações seguem a todo vapor, e Mari Yumi já se destaca como uma das revelações do elenco.

No último domingo (26), Mari Yumi comemorou seu 8º aniversário ao lado de familiares, amigos e colegas de elenco. A celebração aconteceu em uma tarde fria em São Paulo, mas foi aquecida pelo amor e carinho que Mari recebeu de seus convidados. Na novela do SBT, Mari dá vida à personagem Jane.

Durante a festa, Mari preparou uma surpresa especial para o elenco. O SBT disponibilizou o primeiro teaser de "A Caverna Encantada", que foi exibido em rede nacional durante o intervalo do programa Domingo Legal. Mari reuniu seus colegas para assistirem juntos em um telão, vendo pela primeira vez suas aparições na TV. O elenco comemorou a nova jornada da obra antes da estreia, marcada para o dia 29 de julho.

Acompanhada de seus pais, Caroline e Luciano, e de seu irmão caçula, Pedro Kenzo, Mari não escondeu a emoção e a felicidade pelo dia especial. Sua mãe, Caroline, aproveitou para agradecer aos presentes: "Queremos agradecer a presença de todos. É um dia de descanso, de família, e vocês escolheram compartilhar esse momento especial conosco. Mari ficou extremamente alegre, estava radiante!", disse Caroline.

Antes de conquistar seu papel na novela, Mari Yumi já demonstrava sua versatilidade como modelo, participando de campanhas para marcas como Puket, HKids e Green. Apesar da exposição diante das câmeras e dos holofotes, Mari mantém sua essência infantil.