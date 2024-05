Louvor de Luciano Camargo atinge o topo das rádios do Brasil

O cantor Luciano Camargo tem motivos de sobra para comemorar. Hoje, 29/05, o evangélico disparou em primeira posição no ranking de rádios cristãs do Brasil com o louvor “Terra Fértil”. Lançada há apenas cinco dias, a faixa já ultrapassou a marca impressionante de 1 milhão de reproduções no YouTube e está com quase 120 mil plays no Spotify.

Com sua mensagem de fé e esperança, Luciano continua a tocar os corações de todos os ouvintes, consolidando cada vez mais o seu lugar como uma voz influente no cenário gospel.

Confira um trecho de “Terra Fértil”:

“…E mesmo no deserto ele faz brotar raiz

Disseram acabou mas o meu Deus está dizendo assim

Tem jeito, o deserto não é o fim

Tem jeito, isso não acaba assim

A terra pode ser improdutiva

Mas o meu Deus é o dono da vida

Pode sorrir

Tem jeito, quando tudo diz que não

Tem jeito, ele tem a solução

E quem dá a última palavra é Deus

Ele cuida de você

Você vai surpreender gente que está dizendo é o fim

Deus vai surpreender vai fazer desse deserto o seu jardim

Você vai dizer valeu a pena confiar em Deus

De uma terra seca

Terra fértil Deus me fez…”