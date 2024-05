Ator Luidi Porto se despede da série "Reis" após longa temporada

No ar desde a 9ª temporada, o ator carioca desempenhou o papel do personagem Aisar, contribuindo para o enredo da série até sua atual 11ª temporada.

Segundo Luidi, sua experiência interpretando Aisar foi enriquecedora, proporcionando oportunidades de aprendizado e crescimento pessoal. Ele expressou sua gratidão pelo tempo gasto com colegas de elenco e equipe, destacando a importância deste papel em sua carreira.

Para Luidi, interpretar Aisar foi mais do que apenas um papel em uma série. Foi uma oportunidade de crescimento, aprendizado e transformação. Em suas próprias palavras: "Minha experiência em viver o Aisar não poderia ter sido melhor, pude aprender muito e de perto com ótimos atores, fiz muitos amigos, conheci pessoas incríveis e também pude reencontrar pessoas com quem atuei quando ainda era criança."

Essa jornada significou muito para o ator, servindo como um divisor de águas entre sua persona de criança e sua identidade adulta como artista. Depois de uma pausa na carreira para explorar outros caminhos, incluindo uma formação em direito, Luidi redescobriu sua paixão pela atuação e voltou com força total. Ele reflete sobre essa transição, expressando suas esperanças para o futuro: "Minhas expectativas são de que esse trabalho seja só o início e uma preparação pra muita coisa extraordinária que ainda vai acontecer."

O currículo diversificado de Luidi Porto inclui trabalhos em renomadas produções da televisão brasileira, como "Malhação", "Araguaia" e "Força Tarefa" na Rede Globo, entre outros.