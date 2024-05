Ex-The Voice Kids participa do Projeto Solidário

A 16ª Feijoada da CCASA foi um sucesso absoluto! A atriz e cantora Sophia Marie, ex-The Voice Kids 2020, fez questão de marcar presença no evento. Conhecida por sua generosidade, Sophia está sempre envolvida em projetos que promovam a solidariedade e a doação, como a iniciativa da Casa da Criança Santo Amaro (CCASA) em São Paulo.

Ao lado de sua banda, The JamTones, Sophia mostrou que a arte pode salvar vidas. Durante o evento, ela se encontrou com Abel Ferreira, técnico português do Palmeiras, que também fez questão de participar e mostrar solidariedade. O evento, além de um almoço de primeiríssima qualidade, contorno com bingo e um leilão, esses valores arrecadados são 100% destinados à manutenção das 200 vagas de acolhimento e atendimento para crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade que a CCASA mantém na Região Sul de São Paulo.

Além de sua intensa vida artística, Sophia dedica seu tempo livre a notáveis projetos sociais. Entre seus compromissos com estudos e ensaios para novos projetos musicais, como composições e apresentações com suas bandas, Código 5 e The JamTones, ela encontra espaço para realizar ações impactantes em sua comunidade.

Sophia é também uma das embaixadoras do projeto "Sing Love", onde ela e outros artistas promovem música e alegria em diversas graças ao longo do ano. “Espalhar um pouco de felicidade através da música é uma forma única de conexão com as pessoas”, acrescenta a jovem artista.

Sophia Marie personifica não apenas o talento na arte, mas também o compromisso com a comunidade e a crença no poder transformador das pequenas ações. Com uma agenda movimentada e um coração generoso, ela continua a inspirar não apenas como uma artista promissora, mas como uma força para o bem em sua comunidade e além dela.